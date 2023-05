Roma: Gualtieri, la Capitale ha un regolamento di amministrazione condivisa beni comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale "ha il suo primo Regolamento dell'Amministrazione condivisa dei Beni Comuni. Un grande obiettivo atteso da tempo che scommette su inclusione e partecipazione attiva, favorendo una più ampia collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini nella cura e la valorizzazione di giardini, strade, piazze, oppure contribuendo alla creazione di progetti ecocompatibili, impegnandosi in attività immateriali legate alla cultura o alla memoria. Un cambiamento profondo che abbiamo costruito per la città e con la città, attraverso tante persone, associazioni e comitati, tutti protagonisti di un processo partecipato durato più di un anno”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Roma Roberto Gultieri. (Com)