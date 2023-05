Emirati-Yemen: presidente Al Nahyan riceve omologo Alimi, ribadito sostegno a pace e stabilità yemenita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno ribadito il proprio sostegno al raggiungimento di pace, stabilità e sviluppo in Yemen, Paese teatro di un violento conflitto civile dal settembre 2014. È quanto espresso dal presidente emiratino, Mohamed bin Zayed al Nahyan, durante un colloquio con il capo del Consiglio presidenziale yemenita, Rashad al Alimi, svoltosi oggi ad Abu Dhabi. Nel corso dell’incontro, riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali tra i propri Paesi e di una serie di questioni di mutuo interesse. Al Nahyan ha espresso i propri auguri di prosperità e sviluppo alla “sorella Repubblica yemenita” per la festa nazionale celebrata ieri, 22 maggio. Da parte sua, Al Alimi ha ringraziato il presidente emiratino per l’accoglienza e il sostegno offerto al popolo yemenita.(Res)