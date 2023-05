© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEForum 23, il primo forum dei Consigli di Municipio delle ragazze e dei ragazzi. L'iniziativa, promossa dal Comune di Milano in coprogettazione con AbCittà, vede la partecipazione del Sindaco di Milano Giuseppe Sala (ore 13), della Vicesindaco Anna Scavuzzo (Istruzione) e degli assessori Gaia Romani (Decentramento e Partecipazione), Lamberto Bertolé (Welfare) e Martina Riva (Politiche Giovanili).Fondazione Feltrinelli, viale Pasubio, 5 (ore 9:30)Incontro “Amministrare insieme - il regolamento per l'amministrazione condivisa a Milano, dal welfare all'economia civile". Intervengono: l'assessore al Welfare e salute Lamberto Bertolé, il presidente della Commissione consiliare speciale per l'Economia Civile e lo Sviluppo del Terzo Settore Valerio Pedroni, il direttore generale del Comune di Milano Christian Malangone, la presidente di Federsolidarietà Lombardia Valeria Negrini, la direttrice regionale dei centri di servizio per il volontariato Claudia Ponti, la portavoce del Forum del Terzo settore Rossella Sacco, il direttore dell'Area diritti e inclusione del Comune Angelo Stanghellini e Marco Brunod dell'università degli studi Milano Bicocca.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 10)L'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé visita una delle squadre operative nell'ambito del progetto “Custodi del Bello", che prevede la collaborazione tra pubblico, privato e Terzo settore per favorire la reinclusione sociale di persone fragili attraverso il loro coinvolgimento in progetti di cura di alcune aree cittadine.Largo Redaelli angolo via Russolo (ore 15)CITTÀ METROPOLITANASi riunisce il Consiglio metropolitanoPalazzo Isimbardi, corso Monforte, 35 (ore 14:30)REGIONEL'assessore regionale all'Università, ricerca e innovazione, Alessandro fermi, partecipa all'evento “Alda Merini, l'eccellenza al servizio dei giovani”.Sito Mind, Auditorium Fondazione Triulza, via Cristina Belgioioso, 171 (ore 10)L'assessore alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa alla conferenza di presentazione della Stagione teatrale 2023/2024 del Piccolo Teatro di Milano.Piccolo Teatro Grassi, Via Rovello, 2 (ore 11)L'assessore ai Trasporti e mobilità sostenibile Franco Lucente, inaugura un nuovo treno “Donizetti” che servirà la linea Milano-Pavia-Stradella.Punto stampa stazione Milano Greco Pirelli (ore 11:20); punto stampa stazione Pavia (ore 12:30)Punto stampa al termine di visite istituzionali per incontrare responsabili, studenti e docenti dei poli di eccellenza della formazione dell'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi e il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega all'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.Sede dell'Ufficio Territoriale Regionale, corso Promessi Sposi, 132 (ore 16:15)VARIEConvegno “The future of logistic is now” durante il quale viene presentato il Rapporto 2023 sul mercato immobiliare della logistica, a cura di Scenari Immobiliari in collaborazione con SFRE.Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 9:30)Presentazione delle Mediobanca Strategic Guidelines 2023-2026On line (ore 10)Prima Giornata della Sostenibilità dell'Università IULM nell'ambito degli eventi del Festival dello Sviluppo SostenibileIULM 6, Sala dei 146 ,via Carlo Bo, 7 (ore 10:30)Convegno di Museimpresa “Le storie per costruire il futuro”. Intervengono, tra gli altri, Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa, Alberto Martinelli, Presidente AEM, e Alessandro Spada, Presidente di AssolombardaFondazione Aem, Piazza Po (ore 11)Presentazione della nuova Giunta del Comune di Cinisello BalsamoVilla Ghirlanda Silva, Sala degli Specchi, via Frova, 10 Cinisello Balsamo (ore 11:30)Visita istituzionale del sottosegretario al ministero dell'Economia e delle finanze, Sandra Savino.Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, Via Valtellina 1 (ore 9:30); incontro con il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l'Assessore al Bilancio, Emmanuel Conte a Palazzo Marino (ore 11); visita al Comando Interregionale "Nord Ovest" della Guardia di Finanza, dove sarà ricevuta dal Gen. C.A. Fabrizio Carrarini (ore 12:30)Presentazione del corso di Laurea Magistrale in Global environment and development dell'Università Stataleonline (ore 15)Sanità lombarda: il 24 maggio suona la sveglia sotto il Palazzo della Regione con associazioni, sindacati e forze politiche di opposizione. Alle ore 18 la sveglia suonerà materialmente con fischi e suoni di pentole e coperchiPalazzo Lombardia, lato Via Galvani (ore 17)Assegnazione del Premio “Culture for Peace” in occasione dell’evento speciale co-organizzato da ISPI e Comune di Bergamo nell’ambito delle celebrazioni per la Capitale della Cultura 2023, con il patrocinio del Ministero della Cultura. Il premio, destinato a esponenti della cultura al servizio della pace e artisti che con il loro impegno sociale sono capaci di farsi portatori di messaggi di pace e dialogo in tutte le sue forme, viene assegnato quest’anno a Manizha cantante russa di origine tagika, che ha rappresentato la Russia all'Eurovision Song Contest 2021.Teatro Sociale, via Colleoni, 4 Bergamo (ore 17:30)Primo appuntamento di "Libri in Veranda" (Conversazioni d'impresa) ciclo d'incontri, promosso da Impresa Cultura Milano (Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza). L'incontro è dedicato al libro "L'amministratore (de)legato" di Lauro Venturi (Edizioni Guerini): "perché la media impresa non assumerà mai general manager tradizionali". Ne discutono con l'autore Gianfranco Dioguardi e Francesco Varanini, con la partecipazione di Alberto Meomartini. Apre i lavori Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio.Confcommercio Milano, Palazzo Castiglioni Veranda Liberty, corso Venezia 47 (ore 17:30)Presentazione del volume “Il Segreto italiano: tutta la bellezza che c’è” a cura di Vittorio Coda, Presidente Comitato Scientifico ISVI. Intervengono: Vittorio Coda Presidente Comitato Scientifico ISVI e curatore del volume; Giovanna Mazzocchi Presidente Editoriale Domus; Gianfelice Rocca Chairman Gruppo Techint; Ugo Loeser Amministratore Delegato Arca Fondi SGR; Moderatore: Andrea Cabrini Direttore di Class CNBCSede di Arca Fondi SGR, via Disciplini 3 (ore 18) (Rem)