Governo: palazzo Chigi, Cdm approva decreto-legge su misure urgenti sanitarie per Regioni a statuto ordinario

21 luglio 2021

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e dei ministri della Salute Orazio Schillaci, dell'Università e della Uicerca Anna Maria Bernini e per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia sanitaria a favore delle Regioni a statuto ordinario. Si introducono – riferisce una nota di palazzo Chigi – disposizioni urgenti in favore degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Inoltre, si consente alle regioni e alle province autonome di concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate al fine di ristorare le perdite subite in ragione delle sospensioni di attività ordinarie nell'anno 2021 e a consentire alle regioni a statuto orinario di attuare i piani di rientro dal disavanzo risultante al 31 dicembre 2021, a partire dall'anno 2023. Infine, si introducono disposizioni per assicurare la parità di genere nelle gare pubbliche di appalto, nel quadro dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per favorire l'edilizia universitaria. (Rin)