Italia-Usa: Fitto incontra a Roma i rappresentanti dell’Atlantic Council

- Il ministro alle Politiche europee, al Pnrr, alle Politiche di coesione e al Sud, Raffaele Fitto, ha incontrato a Roma alcuni rappresentanti dell’Atlantic Council, think tank statunitense che si occupa di promuovere la leadership Usa e accordi internazionali basati sul ruolo centrale della comunità atlantica, alla luce delle sfide del 21mo secolo. All’incontro con il ministro hanno partecipato Jorn Fleck, senior director del Centro Europeo dell’Atlantic Council, e Karim Mezran, resident senior fellow. “Il ministro ha ribadito il lavoro del governo per rafforzare il ruolo dell’Italia all’interno dell’Unione europea, sottolineando che un buon rapporto tra Roma e Washington è essenziale per promuovere la collaborazione degli Stati Uniti con Bruxelles”, ha scritto Mezran in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. Fitto, ha aggiunto, ha anche descritto il lavoro del governo Meloni per promuovere una “politica europea solida, che dia il giusto valore alla relazione con gli Stati Uniti”. (Res)