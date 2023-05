Governo: palazzo Chigi, Cdm approva ddl su abrogazione di norme prerepubblicane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha approvato un disegno di legge relativo all'abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1871-1890 e ulteriori abrogazioni di norme relative al periodo 1861-1870. Il testo – riferisce una nota di palazzo Chigi – fa seguito al disegno di legge di abrogazione dei regi decreti risalenti al primo decennio del Regno d'Italia (1861-1870), approvato in via definitiva nel Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la previsione dell'abrogazione di 6.481 norme adottate nel periodo 1871-1890. (Rin)