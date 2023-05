Imprese: Pirelli, nuovo patto in vigore, ma efficacia attende Golden Power

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pirelli rende noto che il procedimento per il Rinnovo del Patto Parasociale fra Camfin e ChemChina sulla Società, sottoscritto il 16 maggio 2022 tra gli azionisti cinesi e la Camfin di Marco Tronchetti Provera ed entrato in vigore il 19 maggio con la convocazione dell'assemblea dei soci che approverà il bilancio 2022, “non si è ancora concluso e fino alla sua conclusione si applicano le disposizioni del Decreto Golden Power che, tra l’altro, prevedono, nei confronti dell’istante, la sospensione dell’efficacia dell’accordo e dei diritti di voto”. Il Rinnovo del Patto Parasociale scadrà trascorsi 3 anni a partire dal 19 maggio 2023. Inoltre, è stato depositato in data 17 maggio 2022 presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi. L’aggiornamento relativo alla data di entrata in vigore del Rinnovo del Patto Parasociale “è stato oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 23 maggio 2023” si legge nel comunicato. L'assemblea degli azionisti è prevista per il prossimo 29 giugno per approvare il bilancio e il dividendo relativo al 2022, entro quella data si attende la conclusione del procedimento Golden Power, . Entro il 31 luglio, infatti, la società convocherà un'assemblea per nominare il nuovo consiglio di amministrazione. (Com)