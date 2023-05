Governo: palazzo Chigi, Cdm delibera varie nomine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato: su proposta del Presidente Giorgia Meloni, la nomina del prof. Francesco Rotondi e dell'avv. Roberto Zazza quali componenti esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – Cnel; su proposta del presidente Giorgia Meloni, la nomina di Vincenzo Falabella – Fish; Emilio Minunzio – Asi; Bruno Molea – Fictus; Domenico Pantaleo – Auser; Marco Tamagnini – Modavi.; Rosario Maria Gianluca Valastro – Croce Rossa Italiana, quali componenti rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – Cnel; su proposta del presidente Giorgia Meloni, acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari, la nomina della dott.ssa Gabriella Alemanno e del dott. Federico Cornelli a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa – Consob; su proposta del presidente Giorgia Meloni, l'avvio della procedura di nomina governativa a Consigliere della Corte dei conti del Generale di corpo d'armata dell'Esercito, Luigi Francesco De Leverano; su proposta del ministri degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, il collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Mario Andrea Vattani presso il Commissariato generale di sezione per Expo 2025 Osaka, ai sensi dell'articolo 274 del d.P.R. n. 18 del 1967, e il contestuale richiamo dello stesso dall'Ambasciata d'Italia in Singapore; su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto, il conferimento dell'incarico di presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate all'Ammiraglio ispettore capo Pietro Covino e delle funzioni di direttore della Direzione degli armamenti navali all'ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio della Marina militare in servizio permanente Giuseppe Abbamonte; su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, la nomina del generale di corpo d'armata Andrea De Gennaro a Comandante generale della Guardia di finanza. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. (Rin)