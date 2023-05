Trasporti: assessore Lazio, presto nuovo accordo quadro con Ferrovie dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in fase approvazione "il nuovo accordo quadro con Ferrovie dello Stato: sarà approvato nelle prossime settimane". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità e trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, in commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e trasporti del Consiglio regionale. "L'obiettivo è il miglioramento della qualità del servizio, vengono tra l'altro confermate le stazioni sperimentali di Cassino e Orte sulla linea ad alta velocità, con un costo di 5 milioni per bilancio della Regione - ha aggiunto Ghera -. Per quanto riguarda la Roma-Lido sono in fase conclusiva i lavori per il rifacimento dell'armamento, mentre la consegna dei nuovi treni – che andranno anche sulla Roma-Viterbo - è prevista per l'inizio del 2024, ci vorranno altri sette, otto mesi per il collaudo. Sono ripresi e vanno avanti i lavori per le nuove stazioni di Acilia sud e Tor Di Valle. Ricordo anche che nel secondo Dpcm sul Giubileo, è previsto lo stanziamento per due nuove stazioni", ha concluso l'assessore. (Rer)