Governo: palazzo Chigi, Cdm esamina sette leggi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato sette leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare: la legge della Regione Puglia n. 1 del 21/03/2023, "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse"; la legge delle Regione Puglia n. 2 del 21/03/2023, recante "Disciplina del modello di educazione in natura agrinido e agriasilo. Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia"; la legge della Regione Lazio n. 1 del 30/03/2023, "Legge di stabilità regionale 2023"; la legge della Regione Lazio n. 2 del 30/03/2023, recante "Bilancio di previsione finanziario della regione Lazio 2023-2025"; la legge della Regione Puglia n. 3 del 30/03/2023, "Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica"; la legge della Regione Puglia n. 4 del 30/03/2023, "XI legislatura - 14° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alle leggi regionali 18 dicembre 2018, n. 65, 18 dicembre 2018, n. 61 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126) e 18 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia, legge di stabilità regionale 2017)"; la legge della Regione Puglia n. 5 del 30/03/2023, recante "Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome". Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. (Rin)