Maltempo: Simest, 700 milioni a sostegno delle imprese esportatrici colpite dall’alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simest, la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti (Cdp) che sostiene la crescita delle imprese italiane nel mondo, ha approvato un pacchetto di misure da 700 milioni di euro complessivi, in sostegno delle imprese colpite dalla recente alluvione. Si tratta di tre misure ad hoc così articolate: la prima consiste in contributi a fondo perduto per 300 milioni di euro. Le risorse saranno destinate a ristori indirizzati alle imprese esportatrici dei territori colpiti dall'alluvione sia per danni materiali subiti su beni mobili ed immobili (ad esempio fabbricati, attrezzature, macchinari, scorte) sia per perdita di reddito a causa del calo di fatturato. La seconda misura prevede finanziamenti agevolati per 400 milioni di euro a valere sul Fondo 394/81 gestito per conto della Farnesina. Le risorse saranno erogate sotto forma di finanziamenti a tassi agevolati con quote a fondo perduto del 10 per cento ed esenzione delle garanzie. La misura sarà accessibile non solo alle imprese esportatrici ma anche a tutte le aziende della filiera produttiva locale. La terza misura consiste in una moratoria dei pagamenti. Simest prevede una sospensione di 12 mesi dei pagamenti in quota capitale e interessi su tutti i finanziamenti in essere a valere sul Fondo394 e sulla misura Pnrr/Fondo 394, fermo restando la durata massima del finanziamento concesso. (segue) (Com)