Maltempo: Simest, 700 milioni a sostegno delle imprese esportatrici colpite dall’alluvione (2)

- Pasquale Salzano, presidente di Simest, ha dichiarato: "Le imprese dei territori colpiti dall'alluvione degli scorsi giorni rappresentano una parte centrale del nostro sistema economico. Alcune fra le migliori realtà industriali del Made in Italy hanno sede nelle regioni interessate dall'evento. Con le misure approvate oggi, Simest rinsalda il proprio il ruolo a supporto dell'economia nazionale svolto grazie alla stretta sinergia con il ministero degli Affari esteri e con tutti gli attori del Sistema Paese, confermandosi, ancora una volta, quale attore chiave a sostegno dell'economia". Regina Corradini D'Arienzo, amministratrice delegata di Simest, ha dichiarato: "Il pacchetto di aiuti che Simest ha destinato alle aziende colpite dall'alluvione rappresenta un supporto concreto per rispondere tempestivamente all'emergenza e favorire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile. Sono state danneggiate numerose realtà produttive, prevalentemente Pmi, in un'area fortemente dedita all'internazionalizzazione. Per questo abbiamo puntato a sostenere la più ampia platea di imprese, rivolgendo, per la prima volta, le misure non solo alle aziende esportatrici, ma anche alle loro filiere. Un solido sostegno del valore complessivo di 700 milioni di euro - di cui 300 come contributo a fondo perduto - che sarà disponibile in tempi brevissimi". (Com)