Colombia: nel 2022 cala ancora indice povertà multidimensionale, 12,9 per cento

- Nel 2022, l'indice multidimensionale di povertà in Colombia è stato del 12,9 per cento, in calo rispetto al 16 per cento dell'anno precedente. Lo fa sapere l'istituto nazionale di statistica (Dane), dando conto della prosecuzione di una tendenza decrescente: nel 2018 l'indice era al 19,1 per cento. Un anno dopo si è scesi al 17,5 per cento, per poi risalire al 18,1 per cento nel 2021, anno di massima diffusione della pandemia da nuovo coronavirus. Particolarmente significativo, mettono in risalto i media, il calo della percentuale di diserzione scolastica, passato dal 5,5 per cento del 2021 al 2,3 per cento dello scorso anno. L'indice, riconosciuto dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, misura la percentuale di persone private di diverse necessità di base, divise tra tre "dimensioni": salute, educazione e standard di vita. (Mec)