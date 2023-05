Migranti: funzionari del governo Usa chiedono invio di militari al confine tra Colombia e Panama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni funzionari dell’amministrazione Biden stanno chiedendo l’invio di truppe statunitensi nella giungla al confine tra Colombia e Panama, che i migranti attraversano per raggiungere gli Usa, per aiutare le autorità locali nella lotta al traffico di esseri umani. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che alcuni funzionari del governo federale hanno chiesto di espandere una missione delle Forze armate statunitensi nei due Paesi, che finora si è occupata di assistere le autorità colombiane e panamensi nella gestione dei migranti e dei trafficanti attivi nella regione nota come tappo del Darien, che rappresenta il confine naturale tra l’America centrale e l’America latina. In particolare, il personale militare statunitense potrebbe assistere le autorità locali in attività di controllo delle frontiere, contrasto al traffico di narcotici ed esseri umani e nella logistica in generale. Secondo le fonti, a spingere per ulteriori misure sarebbe anche Liz Sherwood-Randall, la consigliera del presidente Joe Biden per la sicurezza interna. (Was)