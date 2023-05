Brasile: ministero Scienza e Tecnologia stanzia 5,6 milioni di euro per ricerca in Antartide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Scienza, Tecnologia e Innovazione del Brasile ha stanziato 30 miliardi di real (5,6 milioni di euro) in favore della ricerca scientifica in Antartide. Lo ha riferito la ministra, Luciana Santos, nel corso della presentazione ufficiale del nuovo Piano nazionale per la scienza in Antartide in Brasile. "La presenza del Brasile in Antartide è necessaria. Importante per qualsiasi nazione che intenda mantenere politiche strategiche forti", ha detto la ministra sottolineando lo sforzo del ministero per garantire risorse per la ricerca nella regione. Oltre alla produzione scientifica, le strutture brasiliane nel continente ghiacciato consentono al paese di rimanere nel trattato antartico, che disciplina l'accesso al continente con l'obiettivo di preservarlo. Il Brasile ha aderito al Trattato Antartico nel 1975 ed è membro consultivo dal 1983. (segue) (Brb)