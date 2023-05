Regno Unito: ex premier Johnson sospettato di nuove violazioni del lockdown durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex premier britannico Boris Johnson è stato segnalato alla polizia dall'ufficio di gabinetto del governo (Cabinet office) per nuove sospette violazioni delle regole nel periodo del lockdown, durante la pandemia di Covid-19. Secondo il quotidiano “The Times”, l’agenda dell’allora primo ministro mostrerebbe degli appuntamenti con amici nella residenza di Chequers, la villa di campagna che viene messa a disposizione dei premier in carica. L'ufficio di gabinetto, responsabile della supervisione del funzionamento dell'esecutivo, ha segnalato i fatti alle forze dell’ordine sulla base di informazioni emerse durante la preparazione di un'inchiesta pubblica sulla pandemia. Il portavoce di Johnson ha fatto sapere che gli avvocati dell’ex primo ministro hanno già contattato il Cabinet office, spiegando che gli eventi sopra menzionati sono avvenuti entro la cornice della legalità “e non violavano alcun regolamento anti Covid”.(Rel)