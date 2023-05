Roma: da Campidoglio ok a primo regolamento amministrazione condivisa beni comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea Capitolina ha approvato oggi il primo Regolamento dell'Amministrazione condivisa dei Beni Comuni di Roma Capitale, "esito di un partecipato lavoro di confronto con il mondo associativo, i Municipi, gli assessori e i consiglieri capitolini e la cittadinanza". Lo si legge in una nota del Campidoglio. Il Regolamento prevede numerosi elementi di novità con cui si punta a rafforzare la collaborazione tra amministrazione, cittadinanza attiva e territori per migliorare la fruizione individuale e collettiva dei beni comuni. Tra questi l'attivazione di patti di collaborazione, rivolti tanto alla cura, rigenerazione e valorizzazione dei beni comuni materiali, quanto alla promozione di quelli immateriali; il principio base della condivisione di risorse e responsabilità tra tutti i sottoscrittori dei patti; il supporto alle esperienze che l'Amministrazione sta portando avanti in vari settori, tra cui l'ambiente e il verde urbano; la cultura, con la progettazione dei nuovi poli civici e culturali e i musei diffusi; la scuola, con l'approccio della "comunità educante" come contesto in cui realizzare educazione alla cittadinanza attiva, inclusività e responsabilità attraverso il coinvolgimento di istituzioni, insegnanti, genitori e giovani. (segue) (Com)