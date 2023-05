Roma: da Campidoglio ok a primo regolamento amministrazione condivisa beni comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, sono punti qualificanti del Regolamento il rafforzamento delle reti sociali e di mutuo aiuto già attive; la valorizzazione della partecipazione di prossimità, con i territori protagonisti nelle fasi di proposta e attuazione; l'impulso a progettazione e realizzazione di impianti ecocompatibili per produrre energia pulita da ridistribuire all'interno delle comunità aderenti; la connessione con il mondo del Servizio Civile attraverso facilitatori della partecipazione nel ruolo di promotori civici sui territori; l'istituzione di un Forum dei Cittadini attivi al fine di favorire il confronto diretto e lo scambio di buone pratiche tra portatori di interesse e istituzioni, oltre alla consultazione periodica degli appartenenti alla comunità cittadina per il monitoraggio dell'efficacia delle azioni attuate. (segue) (Com)