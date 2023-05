Roma: da Campidoglio ok a primo regolamento amministrazione condivisa beni comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione in Aula di oggi, finalmente Roma si dota di un Regolamento dell'Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni, realizzando una vera e propria rivoluzione della partecipazione civica". Lo dice nella nota Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti. Roma "è il nostro bene comune - si legge - per eccellenza e attraverso questo Regolamento discipliniamo il perimetro e le modalità di quel vastissimo insieme di attività realizzate volontariamente a tutela e cura dei beni comuni, rinsaldando l'idea base del patto come strumento proficuo di collaborazione tra le istituzioni e le cittadine e i cittadini singoli e associati. Come testo di partenza si è scelto quello proposto dalla Coalizione per i Beni Comuni nel 2018, poi bocciato in aula nella scorsa Consiliatura, rivisto e arricchito attraverso un percorso partecipativo durato oltre un anno che ha coinvolto in particolare oltre 120 tra comitati e associazioni e i rappresentanti dei Municipi. Il Regolamento approvato oggi dall'Assemblea Capitolina contiene tratti originali rispetto alle esperienze di altre città, come quelli sulle comunità energetiche e quelle educanti e sulle reti di mutuo aiuto. Perché la città dei 15 minuti è anche e soprattutto una città della partecipazione in cui valorizzare l'identità di luogo e mettere a sistema le energie vitali che la animano". (Com)