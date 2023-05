Usa: DeSantis annuncerà la sua corsa alla Casa Bianca in una live su Twitter con Elon Musk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, annuncerà la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2024 durante un evento online in diretta insieme a Elon Musk. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che la conversazione si svolgerà domani alle 18 locali (la mezzanotte italiana) su Twitter Spaces, la funzione della piattaforma che consente di creare stanze per le conversazioni audio vocali in diretta. Oltre a Musk, che è ancora l’amministratore delegato di Twitter, all’evento parteciperá anche l’imprenditore David Sacks, che si occuperà di moderare la conversazione. La campagna elettorale di DeSantis sarà poi annunciata ufficialmente in un video che il suo staff pubblicherà il giorno stesso. (Was)