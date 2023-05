Capaci: Gasparri (FI), orgogliosi di onorare memoria Falcone con ricordo fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Con la coerenza che contraddistingue Forza Italia, onoriamo la memoria di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della scorta. E lo facciamo con un ricordo vero, sincero e non rituale". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, nel corso della commemorazione della strage di Capaci. Questo, ha aggiunto, a differenza di "molti che invece si sono uniti all'elogio di Falcone solo post mortem, mentre in vita lo avevano duramente avversato. A partire da quel Csm che contro Falcone e Borsellino diede una cattiva prova di sè, scrivendo una della pagine meno virtuose della sua storia. Fu duramente attaccato e contrastato quando in quegli anni assunse importanti incarichi in strutture di governo, svolgendo un ruolo determinante per quella che sarebbe stata la Procura Nazionale Antimafia". Con Borsellino "elaborò il 41Bis, una misura che alcuni hanno cancellato e altri rafforzato, e noi dobbiamo ricordarlo. Fu cancellato per centinaia di persone quando c'era il governo Ciampi e Scalfaro era al Quirinale, mentre fu reso definitivo nel 2001 con il governo Berlusconi che lo rafforzò nel 2008. C'è dunque chi ha concretizzato le parole e l'opera di Falcone. E con questo orgoglio, noi di Forza Italia celebriamo il suo ricordo, senza retorica, ma con la verità dei fatti", ha concluso Gasparri. (Rin)