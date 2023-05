Lavoro: assessore Roma, bene approvazione mozione "ci vuole un reddito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha appena approvato una mozione di sostegno alla campagna "ci vuole un reddito", impegnando Roma Capitale ad attivarsi presso il governo nazionale per estendere le misure di contrasto alla povertà e renderle adeguate negli importi e nella durata, in modo da contrastare l'aumento delle povertà. "Sono infatti 14,9 milioni le persone in Italia che, secondo le ultime stime Eurostat, hanno già oggi difficoltà di accesso ai beni primari, numeri stimati fra l'altro ad aumentare nei prossimi mesi". Lo ha dichiarato in una nota Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola, Lavoro, Formazione di Roma Capitale. Con la cancellazione del reddito di cittadinanza, "la restrizione della platea dei beneficiari dei nuovi strumenti di inclusione - dice ancora Pratelli -, il potenziamento dei voucher e dei contratti a termine, il DL lavoro va nella direzione opposta a quella di cui il nostro Paese ha bisogno, con il rischio concreto di aumentare le condizioni di difficoltà delle fasce più fragili della popolazione e di ampliare le diseguaglianze". (segue) (Com)