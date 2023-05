Lavoro: assessore Roma, bene approvazione mozione "ci vuole un reddito" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Nord a Sud, a partire da Roma, "è in atto - si legge nella nota - una presa di parola contro le decisioni del governo da parte di movimenti e associazioni da sempre impegnati contro le povertà, che sabato 27 maggio sfileranno nella Capitale per chiedere misure inclusive di sostegno al reddito, un salario minimo e contratti di lavoro adeguati e politiche di welfare in grado di rispondere in modo efficace alle condizioni di difficoltà che una larga parte della popolazione sta vivendo. Roma farà la sua parte, schierandosi con le associazioni, movimenti, terzo settore, organizzazioni sociali, sindacali e studentesche in tutta Italia, per promuovere interventi che vadano nella direzione di contrastare l'aumento delle povertà e delle diseguaglianze, combattere la precarietà, creare lavoro stabile e sicuro, eliminare tutti gli elementi di ricattabilità. Un grazie va ai consiglieri Giovanni Zannola, Tiziana Biolghini, Ferdinando Bonessio, Antonio De Santis, per aver portato in aula il documento". (Com)