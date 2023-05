Ucraina: Zelensky, grato al Parlamento sloveno per dichiarazione su Holodomor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato i parlamentari sloveni per aver adottato una dichiarazione su Holodomor, il nome con il quale si designa la morte per fame di oltre 6 milioni di persone, causata dal regime sovietico a danno della popolazione in Ucraina nel 1932-1933. “Sono grato ai parlamentari sloveni per aver adottato la Dichiarazione che onora la memoria di milioni di ucraini vittime del genocidio Holodomor in Ucraina nel 1932-1933. La coalizione internazionale di Stati impegnati a ripristinare la giustizia storica continua a rafforzarsi. Insieme per la verità, e quindi la responsabilità”, ha scritto Zelensky.(Kiu)