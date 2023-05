Egitto: riunioni Banca africana sviluppo, presidente al Sisi riceve leader regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato diversi leader africani ospiti delle riunioni annuali della Banca africana di sviluppo, in corso a Sharm El-Sheikh. Al Sisi ha incontrato il presidente delle Comore, Azali Assoumani, il presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, il primo ministro del Burundi, Gervais Ndirakobuka, il presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki, il direttore esecutivo del African Union Development Agency, Nardos Bekele Thomas, e il segretario generale di Comesa, Chileshe Kapwebwe. Durante i suoi incontri, Al Sisi ha discusso della mobilitazione di risorse finanziarie per i paesi africani, dell'integrazione economica e dell'integrazione regionale, della pace e della sicurezza, della riforma istituzionale dell'Unione africana e del coordinamento politico e della consultazione. L'incontro di al Sisi con il presidente del Burundi si è incentrato sugli ultimi sviluppi regionali di reciproco interesse, in particolare per quanto riguarda la regione dei Grandi Laghi, l'Africa orientale e il bacino del Nilo. (Cae)