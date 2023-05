Capaci: Paita (Az-Iv), Scarpinato si deve vergognare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che il senatore Scarpinato, oggi come non mai, si debba profondamente vergognare". Lo afferma Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia viva in Senato, commentando le parole pronunciate in Aula dal senatore del Movimento 5 stelle, Roberto Scarpinato, che "dovrebbe vergognarsi e scusarsi, anziché riproporre il fasullo teorema della trattativa Stato-mafia, smontato dalla Cassazione e su cui ha costruito tutta la sua notorietà. Peraltro oggi ha utilizzato toni inquietanti facendo riferimento a figure istituzionali di cui si è guardato bene dal fare nomi e cognomi. Mai sentita una cosa simile nelle istituzioni", prosegue Paita. "E farebbe bene, anche, a ricordare che se la guerra a Falcone l'ha fatta la Mafia, la sua denigrazione è stata fatta ad opera di alcuni esponenti del Csm, che gli negarono fra l'altro, anche con la complicità di una certa stampa, il ruolo di Procuratore nazionale Antimafia", conclude. (Rin)