Giubileo: Gualtieri su cabina regia, riunione positiva, risolti piccoli nodi su gare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La cabina di regia del Giubileo di oggi a palazzo Chigi "è stata una riunione molto positiva. Lo stato di avanzamento degli interventi procede secondo la tabella di marcia. È stato detto che il secondo Dpcm per il Giubileo è in fase bollinatura e questo ci consentirà di partire con la seconda tranche di interventi". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, lasciando palazzo Chigi a termine della riunione. "Abbiamo approfondito oggi una serie di opere molto importanti e voglio ringraziare le altre istituzioni per la collaborazione - ha aggiunto -. Con la Regione Lazio abbiamo risolto un problema collegato a un vecchio regio decreto che avrebbe rischiato di rallentare i lavori del sottopasso di piazza Pia. La Regione è intervenuta e siamo in grado di procedere con la gara per avviare i cantieri a luglio come previsto. C'è stata una prima anticipazione del progetto che mostreremo nei prossimi giorni. La Regione sta affrontando anche la questione della Valutazione di impatto ambientale sulle Vele per non rifarla. Questo ci permetterà di partire già ad agosto con quei lavori. La sovrintendenza anche è stata molto collaborativa su alcune questioni che riguardano piazza Risorgimento, il ponte dell'Industria e altri dettagli tecnici. Ringrazio il sottosegretario Mantovano per il coordinamento e la spinta. Ho fatto soltanto alcuni di esempi ma stiamo andando avanti a tutto campo". (segue) (Rer)