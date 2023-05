Giubileo: Gualtieri su cabina regia, riunione positiva, risolti piccoli nodi su gare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco ha sottolineato che sono state analizzate "anche questioni nuove, ad esempio il collegamento ciclopedonale della via Francigena, che collegherà Monte Ciocci a San Pietro. C'è un bel lavoro in Corso sui progetti dei sei parchi di affaccio sul Tevere, entro giugno partirà la conferenza dei servizi. Sono molto belli. Uno tra ponte Risorgimento e ponte Matteotti, uno da Foro Italico alla confluenza dell'Aniene, uno a Ostia antica: sono interventi che stanno marciando come la riqualificazione della stazione San Pietro che abbiamo esaminato oggi". (Rer)