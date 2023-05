Giubileo: Gualtieri, tempi opere come da tabella marcia, presto molti cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- In vista del Giubileo "bisogna continuare a lavorare con attenzione. Il tavolo tecnico, e politico, di oggi è stata occasione anche di confronto con i parlamentari e sono molto soddisfatto. Stiamo rispettando i tempi e dobbiamo continuare a farlo. Non ci si può rilassare". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, lasciando palazzo Chigi a termine della riunione. "Sarà un crescendo di cantieri che partiranno. Stiamo svolgendo in pochi mesi le procedure progettuali per cui ci vogliono a volte anni", ha concluso. (Rer)