Scuola: Frassinetti, formare docenti per accrescere competenze digitali di studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La formazione dei docenti è essenziale per accrescere la competenza digitale degli studenti, affinché la figura dell'insegnante rimanga centrale nel percorso di innovazione tecnologica e transizione digitale che riguarda la didattica. Un processo che in questi anni avrà la sua massima espressione per proiettare la scuola nel futuro. Deve esserci una cultura informatica sistematica e diffusa che includa tutti i territori, per fare questo bisogna investire nel modo giusto le ingenti risorse del Pnrr a disposizione". Lo ha detto il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, intervenendo oggi al convegno sui temi dell'innovazione tecnologica, transizione digitale e Cybercecurity che si è svolto presso il Liceo scientifico Amedeo Avogadro di Roma, a cui ha partecipato anche il direttore generale per i Fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale presso il ministero dell'Istruzione e del Merito, Gianna Barbieri, che ha illustrato le linee guida del Piano nazionale scuola digitale e il lancio di una consultazione sulla piattaforma del governo italiano dedicata ai processi di consultazione e partecipazione pubblica, ParteciPa. L'iniziativa fa parte di un ciclo di convegni dedicata alla formazione del docente organizzata dal Liceo classico "Giulio Cesare", scuola capofila del Polo formativo della Rete territoriale di Ambito 2, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del Merito. (Rin)