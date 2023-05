Roma: blitz ambientalisti al Senato, 10 attivisti denunciati per imbrattamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci degli 11 attivisti che questa mattina si sono resi protagonisti dell'imbrattamento davanti Palazzo Madama sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia Roma Centro. L'undicesimo è stato soltanto identificato perché riprendeva la scena. Sette dei 10 sono stati anche denunciati per inosservanza del foglio di via obbligatorio già emesso nei loro confronti. Dei 3 restanti uno è di Roma, quindi non è stato destinatario del foglio di via, mentre per i rimanenti due i carabinieri della compagnia Roma centro hanno proposto un foglio di via obbligatorio, emesso dal questore di Roma e notificato dai militari. (Rer)