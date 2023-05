Maltempo: M5s, Meloni in decreto riprende impronta aiuti Covid che contestava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ascoltando la lunga illustrazione di Giorgia Meloni sulle misure incluse nel dl dedicato all'emergenza in Romagna, di evince chiara un'impronta praticamente non dissimile a quella seguita dal governo Conte II per far fronte all'emergenza Covid. Che, lo rimarchiamo, nel 2020 l'attuale premier criticava aspramente. Contributi per le imprese colpite e ora ferme - in questo caso industria e agricoltura su tutte -, Cassa integrazione per i lavoratori impossibilitati a lavorare, risorse a fondo perduto per i lavoratori autonomi, sospensione dei mutui e degli altri tributi. Siamo felici che la premier si sia ricreduta e che abbia abbandonato i toni poco costruttivi utilizzati durante la pandemia. In attesa di leggere nel dettaglio il decreto, chiediamo al governo un ulteriore sforzo. Estendere il superbonus al 110 per cento alle case travolte dal fango crediamo che sia un aiuto basilare per le famiglie che hanno perso tutto. Su questo fronte dal governo ci aspettiamo grande coraggio". Lo affermano in una nota i senatori M5s in commissione Industria e Agricoltura Luigi Nave, Sabrina Licheri e Gisella Naturale.(Com)