Lazio: dai trasporti alla manutenzione delle strade, il piano della Regione

- Trasporto pubblico, manutenzione delle strade e progetti futuri, anche in vista del Giubileo a Roma. Questi i temi affrontati nella seduta odierna della commissione Lavori pubblici e trasporti del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Cosmo Mitrano di Fd'I, con la relazione programmatica dei due assessori competenti. In particolare, l'assessore alla Mobilità, Fabrizio Ghera ha fatto un quadro sulla situazione trovata e sui primi interventi messi in campo dalla nuova giunta regionale. "E' in fase approvazione – ha spiegato – il nuovo accordo quadro con Ferrovie dello Stato: sarà approvato nelle prossime settimane. L'obiettivo è il miglioramento della qualità del servizio, vengono tra l'altro confermate le stazioni sperimentali di Cassino e Orte sulla linea ad alta velocità, con un costo di 5 milioni per bilancio della Regione". Per quanto riguarda la Roma-Lido "sono in fase conclusiva i lavori per il rifacimento dell'armamento, mentre la consegna dei nuovi treni – che andranno anche sulla Roma-Viterbo - è prevista per l'inizio del 2024, ci vorranno altri sette, otto mesi per il collaudo", ha aggiunto Ghera. (segue) (Rer)