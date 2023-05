Lazio: dai trasporti alla manutenzione delle strade, il piano della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ripresi e vanno avanti i lavori per le nuove stazioni di Acilia sud e Tor Di Valle. "Ricordo anche che nel secondo Dpcm sul Giubileo, è previsto lo stanziamento per due nuove stazioni", ha sottolineato l'assessore Ghera. Per quanto riguarda il fondo per il trasporto pubblico locale la giunta regionale del Lazio ha approvato la suddivisione, con lo stanziamento di 240 milioni di euro per Roma Capitale. "Si tratta di fondi decisamente insufficienti in rapporto alle esigenze del Lazio – ha proseguito Ghera - . Siamo la sola Regione, insieme alla Lombardia, che integra il riparto del fondo nazionale con risorse proprie. In conferenza Stato-Regioni porteremo avanti la richiesta di un aumento del fondo, se non sullo 'storico', almeno sulla parte aggiuntiva prevista per quest'anno. Su questo c'è la massima collaborazione con Roma Capitale". L'assessore ha concluso il suo intervento parlando della situazione di Cotral, "migliorata nel corso degli anni, con investimenti costanti e copiosi da parte della Regione che hanno portato a un rinnovamento del parco mezzi e a un attivo di bilancio". (segue) (Rer)