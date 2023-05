Lazio: dai trasporti alla manutenzione delle strade, il piano della Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le infrastrutture del Lazio, l'assessora ai Lavori pubblici, Manuela Rinaldi ha parlato dalla delibera approvata sul preziario regionale delle opere pubbliche, spiegando che, "insieme all'Anci, stiamo lavorando per avere più omogeneità con le altre Regioni. È in corso una verifica con le Province e con l'Area metropolitana di Roma sulla gestione delle strade di competenza e un eventuale passaggio ad Astral della manutenzione". Per quanto riguarda il Giubileo "è stato approvato il progetto per il sottopasso e la pedonalizzazione di piazza Pia e la messa in sicurezza delle sponde del Tevere", ha sottolineato Rinaldi. Inoltre, la Regione Lazio ha presentato progetti per circa 65 milioni per quanto riguarda il decreto siccità. "Stiamo lavorando per mettere in funzione il depuratore di Anagni, opera essenziale per la bonifica della Valle del Sacco e abbiamo avviato una ricognizione sulle situazione di frane e dissesto idrogeologico in tutto il Lazio", ha continuato Rinaldi. Sulla situazione delle strade, l'assessore ha spiegato che stanno partendo i lavori per il completamento della Civitavecchia Orte fino a Monte Romano e per il raddoppio della Salaria. (segue) (Rer)