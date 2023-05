Lazio: dai trasporti alla manutenzione delle strade, il piano della Regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Mitrano, da parte sua, ha ribadito che "maggiori risorse su Tpl da parte dello stato vorrebbe dire liberare risorse per altri settori". Mentre il consigliere Vittorio Sambucci di Fd'I ha chiesto informazioni sul ricorso al Tar che riguarda la gara per il trasporto pubblico locale. L'assessore Ghera ha ricordato che il ricorso è stato respinto: "adesso si dovrà esprimere il Consiglio di Stato e che la gara riguarda il 10 per cento dei chilometri gestiti da Cotral che, per legge, deve essere obbligatoriamente messo sul mercato visto l'affidamento in house all'azienda regionale". Su questa gara l'assessore ha comunque auspicato "una riflessione più approfondita per venire incontro alle esigenze dei Comuni".Michela Califano e Massiliano Valeriani del Pd hanno apprezzato il giudizio positivo dato dall'assessore sugli investimenti effettuati dalla passata Giunta per le ferrovie concesse e Cotral. "Per quanto riguarda il riparto del Fondo nazionale trasporti "saremo al vostro fianco, speriamo che l'avere Regione e Governo dello stesso colore porti qualche risultato positivo", ha dichiarato i consiglieri Pd. Valeriani ha anche chiesto che sia confermato lo stanziamento per evitare l'aumento del prezzo dell'abbonamento Metrebus e la conferma del trasporto gratuito estivo per i possessori della Youth card. (Rer)