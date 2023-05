Abruzzo: anche Sulmona nel progetto "Ciclovie dell’acqua"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta di oggi la Giunta comunale di Sulmona (Aq) ha approvato lo schema di convenzione con il Gal Abruzzo italico Alto Sangro per l'attuazione del progetto denominato "Ciclovie dell'Acqua". Nell'ambito del Piano di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione, il Gal Abruzzo italico Alto Sangro sta attuando un sotto-intervento finalizzato alla progettazione e realizzazione di una rete di percorsi sostenibili, fruibili a piedi o in bicicletta, sul territorio del Gal stesso. L'obiettivo è quello di ottimizzare la fruibilità di asset e infrastrutture territoriali a fini turistici. Le azioni pianificate coinvolgono enti pubblici, competenti per territorio ed Associazioni territoriali, che operano nell'ambito delle attività biking e trekking. In Valle Peligna l'iniziativa del Gal è stata sollecitata e motivata dalla presenza di un anello ciclabile di circa 20 chilometri, denominato "CiclOvidia", promosso dall'Associazione Fiab Sulmona-Bicincontriamoci. Collegando la rete di percorsi del Gal e "CiclOvidia" si darà vita al sistema "Ciclovie dell'Acqua". Le "Ciclovie dell'Acqua" sono percorsi ciclabili che si estendono sui corsi dei fiumi Vella, Gizio e Sagittario, attraversando i territori dei comuni di Pacentro, Sulmona, Pettorano sul Gizio, Bugnara, Anversa degli Abruzzi e Prezza. Tutti i percorsi interesseranno strade secondarie, a bassa percorrenza ed immerse nel verde, offrendo un circuito della lunghezza complessiva di circa 100 chilometri, da percorrere in sicurezza in bici o a piedi. Il progetto prevede anche la georeferenziazione dei tracciati, la progettazione della segnaletica, la mappatura dei luoghi di installazione dei cartelli. (Gru)