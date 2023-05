Imprese: Leonardo, ricostituiti comitati endoconsiliari, Ghislanzoni Lead Independent Director (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comitato per la Remunerazione (composto da cinque amministratori, tutti non esecutivi e indipendenti): Enrica Giorgetti (Presidente), Trifone Altieri, Giancarlo Ghislanzoni, Elena Vasco, Steven Duncan Wood. La composizione del Comitato è coerente con la raccomandazione, formulata dal Codice di Corporate Governance, in ordine alla presenza di almeno un componente in possesso di conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive. Comitato Nomine e Governance (composto da cinque amministratori non esecutivi, tutti indipendenti): Elena Vasco (Presidente), Enrica Giorgetti, Dominique Levy, Francesco Macrì, Silvia Stefini. Comitato Sostenibilità e Innovazione (composto da cinque amministratori non esecutivi, a maggioranza indipendenti): Cristina Manara (Presidente - Indipendente), Giancarlo Ghislanzoni (Indipendente), Francesco Macrì (Indipendente), Marcello Sala, Steven Duncan Wood (Indipendente). Nella riunione odierna il Consiglio di amministrazione ha inoltre provveduto alla nomina del Lead Independent Director nella persona del Consigliere Giancarlo Ghislanzoni. Infine, la società precisa, con riguardo ai processi interni circa la valutazione dell’insussistenza di indennità o altri benefici legati alla cessazione dalla carica del dottor Alessandro Profumo, che l’organo consiliare ne ha preso atto solo nel corso dell’odierna riunione. (Rin)