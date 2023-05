© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Tel Aviv, Sergio Barbanti, ha avuto un incontro "molto proficuo" con il ministro dell'Energia di Israele, Israel Katz. "Lavorare insieme per approfondire ulteriormente la collaborazione tra Italia e Israele nel campo dell'energia, come mezzo per stimolare la crescita economica e costruire un futuro più sostenibile per tutti", ha scritto il diplomatico su Twitter. (Res)