Germania: di nuovo scontro nel governo sulla legge per la transizione nel riscaldamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di nuovo scontro nel governo tedesco sulla legge per la transizione energetica nei sistemi di riscaldamento, progetto del ministro dell'Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck dei Verdi. L'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz aveva raggiunto un accordo sulla proposta al termine di un acceso confronto tra Habeck e gli ecologisti da una parte e dall'altra il Partito liberaldemocratico (Fdp), che ha come presidente il ministro delle Finanze Christian Lindner. L'intesa prevedeva che il testo sarebbe stato presentato al Bundestag in questa settimana, affinché il parlamento federale potesse votarlo prima della pausa estiva. Tuttavia, i gruppi di maggioranza hanno deciso oggi di rinviare il dibattito in aula. Habeck ha reagito con irritazione, accusando la Fdp di aver “mancato la parola data”. Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima ha quindi evidenziato che, con il posticipo del dibattito al Bundestag, “non sarà più possibile” approvare la legge per la transizione energetica nei sistemi di riscaldamento prima dell'interruzione dei lavori parlamentari per l'estate, al via dal sette luglio. “Prendo atto che la Fdp non sta mantenendo la parola data”, ha rimarcato l'esponente dei Verdi. Ecologisti e socialdemocratici ritenevano possibile rispettare i tempi previsti dall'accordo con i liberaldemocratici. (segue) (Geb)