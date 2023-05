Energia: Germania, Uniper, nessuna necessità di un aumento di capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per l'energia tedesca Uniper ha comunicato di non necessitare di alcun aumento di capitale da parte del governo federale, che ne è proprietario da quando l'ha nazionalizzata nel 2022. La società non prevede, infatti, “alcun costo aggiuntivo complessivo” per il 2023 e il 2024 derivante dalla sostituzione del gas che importava dalla Russia, il cui afflusso è stato fermato da questo Paese come contromisura per le sanzioni di cui è stato oggetto per la guerra mossa contro l'Ucraina. Ora, Uniper stima un utile ante imposte di oltre due miliardi di euro e continua ad attendersi una forte ripresa del reddito rispetto allo scorso anno. Questi sviluppi porteranno a un risultato operativo e a un utile netto, entrambi rettificati, positivi. Nel primo trimestre del 2023, dopo le perdite per miliardi di euro che ha subito nel 2022, Uniper è tornata in attivo. Tra gennaio e marzo, l'utile ha raggiunto i 6,7 miliardi di euro dopo il passivo di 3,1 miliardi di euro nello stesso periodo dell'anno passato. (segue) (Geb)