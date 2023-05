Energia: Germania, Uniper, nessuna necessità di un aumento di capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato ante interessi e imposte (Ebit) rettificato della divisione “Global Trade” è stato ancora negativo (-291 milioni di euro), ma migliore rispetto a quello del primo trimestre del 2022 (-618 milioni di euro). Nel segmento di generazione europeo, l'Ebit con aggiustamento balza a poco più di un miliardo di euro dalla perdita di 152 milioni di euro. Tra gennaio e marzo scorso, l'Ebit rettificato è stato di 749 milioni di euro, in netto recupero dal passivo di 917 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. In quell'anno, l'azienda è stata duramente colpita dalla decisione della Russia di fermare le esportazioni di gas verso la Germania. Al fine di evitare il fallimento di Uniper, il governo tedesco ha attuato un piano di salvataggio articolato su un aumento di capitale e sulla nazionalizzazione della società, già di proprietà del gruppo per l'energia finlandese Fortum. L'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz ha iniettato in Uniper liquidità per oltre 13 miliardi di euro in aiuti di Stato. Allo stesso tempo, il governo federale ha mobilitato per l'azienda altri 19,5 miliardi di euro che potranno essere stanziati in caso di necessità. (Geb)