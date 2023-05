Lazio: inizio saldi estivi il 6 luglio, commissione approva delibera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Sviluppo economico e attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Enrico Tiero di Fd'I, ha approvato la delibera di Giunta che fissa la data di inizio dei saldi estivi al 6 luglio e che ribadisce il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di avvio dei saldi. Il provvedimento è stato illustrato in undicesima commissione da Umberto Cerasoli, dirigente regionale dell’Area Commercio e Artigianato, il quale ha spiegato che si tratta di una decisione presa all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 23 marzo scorso, “per uniformare la data di inizio dei saldi su tutto il territorio nazionale”, ha detto Cerasoli. Lo schema di deliberazione n. 2, concernente “Legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 Testo Unico del Commercio, art. 34 Data di inizio dei saldi estivi per l'anno 2023 e divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni precedenti”, era stato approvato in Giunta regionale lo scorso 11 maggio.(Rer)