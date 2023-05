Lavoro: Baglio-Zannola (Pd), ok a mozione in Campidoglio per reddito minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "abbiamo approvato una mozione con cui Roma sostiene la proposta di Up! Attiviamoci per la campagna 'Ci vuole un reddito', condivisa da una rete di 140 associazioni, movimenti, organizzazioni sociali, sindacali e studentesche in tutta Italia". Lo dichiarano in una nota la capogruppo del Pd in Campidoglio Valeria Baglio e il consigliere capitolino dem Giovanni Zannola, primo firmatario della mozione. Con la mozione "vogliamo sostenere ogni iniziativa utile a contrastare il Decreto legge Lavoro e a promuovere modifiche per migliorare gli strumenti attualmente previsti in modo che la misura di sostegno al reddito raggiunga senza discriminazioni tutti i soggetti in condizione di povertà, prevedendo un'erogazione economica adeguata sia nell'importo sia nella durata". Inoltre nella mozione si chiede anche "che venga rivisto il meccanismo dell'offerta congrua che rischia di obbligare le persone ad accettare proposte geograficamente penalizzanti per non perdere l'indennità, anche quando nel nucleo familiare sono presenti disabili. Oggi - continua la nota - ci opponiamo ad ogni ulteriore tentativo di depotenziare le politiche del welfare, vale a dire quelle che vogliono modificare e nei fatti cancellare gli strumenti di sostegno alla povertà e gli attuali strumenti di sostegno al reddito. La povertà non è una colpa. Chiediamo che il Governo tenga conto delle richieste dei Comuni, delle associazioni, del terzo settore e dei cittadini e non si cancellino con un colpo di spugna misure a sostegno delle persone e delle famiglie" (Com)