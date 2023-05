Abruzzo: Cgil-Sunia, costo affitto studenti universitari in aumento del 15 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sunia, la Cgil e il Coordinamento Udu-360 gradi chiedono con forza che questi numeri vengano implementati per supportare gli studenti in situazione di bisogno, con un risultato positivo anche sul mercato privato che, con la riduzione della domanda di alloggi, vedrebbe sicuramente una riduzione dei prezzi applicati. In ordine agli impegni che i sindacati degli inquilini e le confederazioni hanno condiviso anche nella piattaforma rivendicativa sui temi dell'abitare, il segretario della Cgil Carmine Ranieri e del Sunia Giuseppe Oleandro, chiedono sia livello regionale che nazionale, una nuova politica e un progetto complessivo di diritto allo studio, all'interno del quale devono essere individuate anche forme di sostegno abitativo per gli studenti fuori sede. I fondi del Pnrr non stanno andando nella direzione di favorire significativamente il diritto allo studio, ma soprattutto sono indirizzati verso il settore privato e il libero mercato. Secondo Cgil e Sunia è necessario istituire dei fondi a favore dei Comuni per co-finanziare l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di aziende pubbliche e private fallite e dai beni confiscati alla mafia. C'è la necessità - concludono - di costruire e attuare un welfare che si misuri con il mutato assetto sia sociale che economico delle città e con i molti aspetti delle nuove povertà e con le nuove disuguaglianze. (Gru)