Decreto Ponte: Basso (Pd), senza visione, urge dibattito pubblico su suo uso strumentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo decreto non ha alcuna visione sulle reali esigenze di mobilità del Sud Italia e della Sicilia in particolare, non presenta alcuna valutazione sulla logistica e l'economia dell'intero Paese, oltre a non rispettare i necessari vincoli ambientali. E' chiaro poi che vi è una sottovalutazione dell'altezza della struttura che non permetterebbe quindi il passaggio delle navi più grandi, a partire dalle portacontainer, con gravi conseguenze per i porti italiani della costa occidentale, un problema destinato soltanto a peggiorare nel futuro. Urge un dibattito con il coinvolgimento popolare ai sensi del codice appalti, contro un uso strumentale della decretazione d'urgenza. Un atto doveroso per tutelare le risorse pubbliche, la carta costituzionale e le generazioni future". Lo ha detto il senatore del Pd Lorenzo Basso, vicepresidente della commissione Ambiente, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sulle pregiudiziali al decreto Ponte sullo Stretto.(Rin)