Lazio: Rotondi (Fd'I) su saldi, dal 6 luglio aiuto concreto per piccole attività

- "Un aiuto concreto anche per le piccole imprese e le attività commerciali del Lazio dopo un periodo di grande difficoltà, causato dalla crisi economica e dalla pandemia". È quanto dichiara in una nota la consigliera regionale del Lazio, Marika Rotondi di Fd'I. "Il provvedimento – aggiunge Rotondi - che ha ottenuto all’unanimità il parere favorevole della Commissione alla delibera di Giunta che fissa la data di inizio dei saldi estivi al 6 luglio - va nella direzione di stimolare i consumi e rilanciare l’economia regionale così come auspicato anche dalle organizzazioni di categoria delle imprese del commercio", conclude. (Com)