Commercio: scendono in piazza i residenti contro il regolamento su pizzerie e paninoteche

- Protestano i comitati di quartiere del centro storico contro la delibera che regolamenta il commercio di vicinato e interessa una serie di attività quali pizzerie, paninoteche, laboratori artigianali alimentari. Per lunedì 29 maggio alle 18 la "Rete di associazioni per una città vivibile" ha indetto un presidio di protesta in piazza del Campidoglio per "manifestare il proprio assoluto e fermo dissenso rispetto alla proposta di deliberazione e ribadire la inderogabile necessità che quest’ultima venga rivista con la adozione di emendamenti che confermino almeno il divieto di apertura e trasferimento delle attività di artigianato alimentare, oltre alla limitazione dei trasferimenti solo in ambiti limitati: rioni o quartieri", si legge in una nota. (segue) (Rer)