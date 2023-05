© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro ad Andrea De Gennaro per la nomina a comandante generale della Guardia di finanza. Sono certa che sarà per noi simbolo di garanzia e sicurezza. Un ringraziamento al generale Zafarana per aver ricoperto l'incarico con competenza e dedizione nei confronti del corpo". Lo scrive su Twitter Daniela Santanchè, ministro del Turismo. (Rin)