Antimafia: assessore Bilancio Lazio, gioia per elezione Colosimo

- "Chi come me ne conosce il rigore e l’integrità non può che gioire per l’elezione di Chiara Colosimo alla presidenza della commissione Parlamentare Antimafia". Lo scrive su Facebook l'assessore al Bilancio e alle politiche agricole della Regione Lazio, Giancarlo Righini. "Tra i più giovani parlamentari della storia repubblicana chiamati a ricoprire questo importante incarico, sono certo che lo interpreterà in nome di quei valori di riscatto e giustizia simboleggiati dalle figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sui quali una generazione di ragazzi e ragazze, bambini o adolescenti 31 anni fa, ha costruito una nuova cultura della legalità, grazie alla quale lo Stato si è potuto risollevare da una stagione tragica", conclude Righini. (Com)